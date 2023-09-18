يحيى حميدان



يختتم فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته مساء اليوم بمدينة البصرة للقاء مستضيفه الكهرباء العراقي غدا الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد الآسيوي.



وقد غادر وفد «الأبيض» البلاد مساء أمس عن طريق البر برئاسة عضو إدارة النادي ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة وبتواجد اللاعبين المتاحين للمشاركة، وكذلك الغائبون لظروف الإيقاف.



وكثف الكويت من تدريباته في الآونة الأخيرة بعد عودة لاعبيه الدوليين، ليضع المدرب الصربي بوريس بونياك الخطوط العريضة لأسلوب لعب «الأبيض» أمام الكهرباء بعد دراسته بشكل واسع من جانب الجهاز الفني المساعد.



هذا، وتوجه المهاجم إبراهيم كميل إلى العاصمة القطرية الدوحة للخضوع لبرنامج طبي مكثف هناك لمدة أسبوعين لعلاج إصابته في الأنكل.