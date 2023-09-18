مبارك الخالدي



يجري منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم تدريبه الرئيسي في ملعب جيان الصيني استعدادا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدورة الألعاب الآسيوية الـ 19، والتي تضم أيضا منتخبي البحرين وتايلند.



وستفتتح الدورة رسميا 23 الجاري وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، وقد واجهت رحلة الأزرق إلى الصين صعوبات متعددة أبرزها غياب عدد من اللاعبين عن القائمة الأساسية بداعي الإصابة أو الاعتذارات ومنهم حسين أشكناني ومهدي دشتي وعبدالرحمن كميل وإبراهيم كميل، فيما أجبرت الظروف اللاعب عبدالرحمن الديحاني على الالتحاق متأخرا، كما تحوم الشكوك حول مشاركة سلمان البوص، فضلا عن تواجد لاعبي العربي بندر السلامة وبدر المطيري مع بعثة فريقهما الذي يلعب اليوم مع فريق الزوراء العراقي، على أن يغادر اللاعبان بعدها إلى الصين. وسيعتمد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميلو بيكسي على بقية العناصر المتاحة.