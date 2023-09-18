مبارك الخالدي



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي ضيفا ثقيلا على فريق الزوراء العراقي في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب الميناء بمدينة البصرة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تضم أيضا فريقي النجمة اللبناني والرفاع البحريني. وتقام المباراة من دون حضور جماهيري نظرا للعقوبة المفروضة على الزوراء بعد أحداث الشغب التي صاحبت مباراته مع فريق ذوبا اهان الإيراني في النسخة السابقة من البطولة.



ويسعى الجهاز الفني للأخضر بقيادة الألماني توماس برداريش لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره في البطولة. ويخوض العربي المباراة وهو يفتقد جهود لاعبيه سليمان عبدالغفور وسلطان العنزي وسلمان العوضي للإيقاف ثلاث مباريات، كما يغيب عن الفريق حسين اشكناني للإصابة.



ويعول برداريش على لاعبيه المحترفين المغربيين حمزة خابا ووليد الصبار والسنغالي مامادو ثيام والنيجيري اينايو ايوالا والجزائري سفيان بوشار وتواجد علي خلف وحسن حمدان وجمعة عبود وعبدالله عمار وبدر طارق وسيف الحشان ولاعبو المنتخب الأولمبي بندر السلامة وبدر المطيري.



وخلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قال برداريتش: «استعدادنا جيد ولعبنا مباراتين بالدوري، كما نمتلك معلومات عن الزوراء الذي غير عددا كبيرا من لاعبيه وحللنا بعض اللاعبين لاسيما أنه لم يبدأ الموسم بعد، وهذا تحد كبير وصعب بالنسبة لنا لكون الفريق يعتبر مبهما، لكننا اطلعنا على مقاطع فيديو للاعبيه الجدد وسنكون جاهزين للمباراة»، مضيفا: «تدريب الفريق أمس كان خفيفا وتكتيكيا لتحديد التشكيل الأمثل الذي سيخوض اللقاء اليوم، حيث سنركز على اللاعبين الموجودين حاليا في ظل ما نعانيه من غيابات».



أما الزوراء فيدخل المباراة بقيادة المدرب المصري القدير حسام البدري الذي تولى مهمته مؤخرا، حيث استعد الفريق بشكل جيد في معسكر أقيم في أربيل، وكانت آخر مبارياته أمام الكهرباء وانتهت بالتعادل 2-2. ويفتقد الزوراء جهود الحارس الدولي جلال حسن للإيقاف، لكن صفوفه تضم نخبة من اللاعبين المميزين وذوي الخبرة.



وقال البدري في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «وصلنا لمرحلة جيدة من الجاهزية، ونتمنى أن تكون البداية إيجابية، وسيكون هناك تنوع في التعامل مع المباراة بهدف كسب لقائنا الأول أمام العربي»، مضيفا: «نفتقد جماهيرنا في بداية المشوار، لكن نحاول تقديم الفرحة لهم، ونسعى لإسعادهم في أول لقاء لنا في المنافسات».



وتابع البدري: «قد نواجه بعض الصعوبات في البداية لكن سنكون على رأس المجموعة في النهايــة، وهذا جانــب مـهــم وطموحنا مـــن البداية». وختـــم بالقول: «كنت أتمني مشاركة الحارس الكبير جلال حسن لما يمتلكه من حرص وتأثير كبير بالفريق».



أما لاعب الزوراء حسن عبد الكريم فقال: «جاهزون لمواجهة العربي الكويتي، ونطمح لتحقيق 3 نقاط في بداية المشوار»، مضيفا أن الجميع عازم على الظهور بشكل قوي ومختلف هذا الموسم لتعويض إخفاقات الموسم الماضي.