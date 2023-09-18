هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع نظيره الصليبخات في الـ 7 مساء اليوم، على ملعب ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، في مباراة ودية تجمع الفريقين تحضيرا لاستئناف منافسات الدوري.



وتعد هذه المباراة الودية الثانية للفحيحيل بعد تعادله مع الكويت 3-3 الأسبوع الماضي. ويأمل المدرب السوري فراس الخطيب استعادة الفريق حيويته وحدته التي كان عليها الموسم الماضي، وتجاوز التعثر الذي شهدته بداية «الأشاوس» في الدوري بعد تعادله مع الشباب، وخسارته من خيطان، وذلك قبل مواجهة نظيره القادسية في 30 الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الممتازة.



وعلى الجهة الأخرى يلعب الصليبخات بقيادة مدربه البرتغالي انتونيو ميراندا ثالث مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي، حيث لعب مع كاظمة والعربي، على أن يتبعها بمباراة رابعة مع النصر على ملعب الأخير الخميس المقبل، وذلك قبل ملاقاة اليرموك في 29 الجاري ضمن الجولة الثالثة لدوري زين للدرجة الأولى.