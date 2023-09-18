حقق أرسنال فوزا غاليا على حساب إيفرتون بهدف نظيف أمس ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ورفع «المدفعجية» رصيده إلى النقطة 13 في المركز الرابع خلف ليفربول وتوتنهام ومان سيتي المتصدر برصيد 15 نقطة.



وجاء هدف أرسنال الوحيد بعد عدة تمريرات سريعة بين اللاعبين وصلت الكرة للاعب بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء جهة اليمين الذي مررها لتروسارد وسدد الأخير الكرة من لمسة واحدة لتصطدم بالقائم الأيمن وتسكن داخل الشباك (69).



وتابع تشلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع.



ورفع تشلسي رصيده إلى 5 نقاط فقط من فوز وحيد امام لوتون تاون الصاعد الى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر.



ومساء اول امس، أحرز كالوم ويلسون هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليفوز نيوكاسل يونايتد 1-0على ضيفه برينتفورد.



وبعد شوط أول قليل الفرص، اعتقد ويلسون، أنه افتتح التسجيل لنيوكاسل بعد الاستراحة، قبل أن يلغي الحكم الهدف بسبب ارتكاب خطأ ضد مارك فليكن حارس برنتفورد.



وارتكب فليكن بعد ذلك خطأ داخل المنطقة ضد أنتوني جوردون (64)، ونفذ ويلسون ركلة الجزاء بنجاح داخل الشباك.



وصمد نيوكاسل، الذي تقدم إلى المركز 11، في الدقائق الأخيرة ليخرج بالانتصار ويصبح رصيده 6 نقاط مثل برينتفورد عاشر الترتيب.



وتختتم المرحلة الـ 5 اليوم بلقاء يجمع نوتينغهام فورست وبيرنلي.