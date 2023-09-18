أنقذ المهاجم الدولي المغربي إبراهيم صلاح فريقه رين من الخسارة أمام ضيفه ليل وأدرك له التعادل 2-2 أمس الأول في المرحلة الخامسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وضرب ليل بقوة وتقدم بهدفين لليني يورو (33) وبافود دياكيتي (62)، وقلص لورنز أسينيون الفارق (74)، قبل أن ينجح صلاح، بديل ديزيريه دويه (55)، في إدراك التعادل في الدقيقة 89. وهو التعادل الرابع تواليا لرين هذا الموسم.



ورفع رين رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف ليل الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة واحدة.



وفي مباراة ثانية، واصل لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة عندما سقط 0-1، وسقط المتصدر موناكو في فخ التعادل امام مستضيفه لوريان ٢-٢.