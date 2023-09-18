فض إنتر ميلان شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع جاره ميلان عندما ألحق به خسارة مذلة 5-1 أمس الأول في «ديربي الغضب» في ميلانو في المرحلة الرابعة، فيما واصل يوفنتوس صحوته بفوزه على ضيفه لاتسيو 3-1 بينها ثنائية لمهاجمه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش.



وأفلت نابولي حامل اللقب من خسارة ثانية تواليا وانتزع تعادلا صعبا من مضيفه جنوى 2-2.



في المباراة الأولى على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو، كشر إنتر ميلان عن أنيابه مبكرا موجها رسالة إلى منافسيه بجديته في استعادة اللقب الذي تنازل عنه في العامين الأخيرين لصالح ميلان ونابولي.



وحقق إنتر ميلان فوزه الرابع تواليا وبات الوحيد صاحب العلامة الكاملة في هذا الموسم رافعا رصيده الى 12 نقطة، فيما مني جاره بالخسارة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس.



من جهته، أكد سيموني إنزاغي المدير الفني لانتر ميلان أن الفوز الكبير في «الديربي» يجب ألا يشغل الفريق عن المواجهات الصعبة المنتظرة، لأن المشوار لايزال طويلا في الموسم الحالي، وقال: «أشعر بالسعادة من أجل مشجعينا، ولكن دعونا ننتقل للخطوات التالية، قدمنا بداية مميزة في الموسم الحالي وفزنا بـ «الديربي» لكن علينا أن نتحلى بالتركيز»، مضيفا: نشعر بالقناعة بالبداية التي قدمناها هذا الموسم، ولكن علينا أن نعلم أن الفترات القادمة أصعب.



من جهته، قال مدرب ميلان ستيفانو بيولي: «كنا في أجواء المباراة حتى استقبلنا الهدف الثالث، يمكننا أن نلعب بشكل أفضل، لكن إنتر كان يتفوق علينا بشكل واضح».



إلى ذلك، قاد المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش فريقه يوفنتوس إلى مواصلة صحوته بتسجيله ثنائية في الفوز المستحق على ضيفه لاتسيو 3-1.



وسجل فلاهوفيتش الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 10 و67، وأضاف فيديريكو كييزا الثاني (26)، فيما سجل الإسباني لويس ألبرتو الهدف الوحيد للاتسيو (64)، ليرفع «اليوفي» رصيده إلى 10 نقاط، في المقابل، تجمد رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.



وفي المباراة الثالثة، واصل نابولي عروضه المتذبذبة وأفلت من الخسارة من جنوى، بعدما تعادل معه 2-2، ليصل بطل الموسم الماضي إلى 7 نقاط، فيما بلغ رصيد جنوى 4 نقاط فقط.



وتختتم المرحلة اليوم بمباراتي ساليرنيتانا مع تورينو، وفيرونا مع بولونيا.