الرياض - خالد المصيبيح



بعد أسبوع فقط من ارتقائه إلى صدارة هدافي منتخب «السامبا» بـ 79 هدفا، متجاوزا الجوهرة السوداء بيليه، وبحضور والده وعائلته وأصدقائه، واصل البرازيلي نيمار توهجه الفني مؤكدا جاهزيته الكاملة لمسابقة دوري أبطال آسيا التي يستهلها الهلال السعودي اليوم أمام نافباخور نامنجان الأوزبكي، بحثا عن لقب خامس يعزز به رقمه القياسي في البطولة القارية.



وبعدما اطمأن لتقدم فريقه بثنائية نظيفة، وعلى وقع هتافات الجماهير الهلالية، دفع المدرب البرتغالي جورجي جيزوس بنجمه الموهوب في الدقيقة 64 بدلا من مواطنه ديلغادو، وما هي إلا دقائق أربع، حتى بدأ نيمار بنثر لمساته السحرية، صناعة، وتمريرا، وتسديدا، ما أفرز رباعية ترجمها ناصر الدوسري، ومالكوم، وسالم الدوسري مرتين في شباك فريق الرياض لتنتهي المباراة 6-1 للزعيم ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.



وقال نيمار في فيديو مقتضب بثته صفحة الهلال على منصة إكس (تويتر سابقا): «سعيد جدا بالظهور الأول، وبالتمريرة الحاسمة، وسعيد أيضا بالفوز الأول. نحن معا، وأراكم في المرة المقبلة». وقد اختتمت الجولة السادسة واستمر الهلال في صدارة الترتيب بعد فوزه الساحق ليصل الى النقطة 16 بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد الثاني والأهلي الثالث.



وكان الاتحاد قد افتتح الجولة بفوز صعب على مستضيفه الأخدود بهدف كريم بنزيما فيما أكرم الأهلي وفادة التعاون بفوز غال وصعب 3-2، وتراجع التعاون في الترتيب إلى الرابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد الاتفاق الخامس الذي أنهى لقاءه في أبها أمام فريقها 3-1، وبالنتيجة نفسها عاد النصر منتصرا من بريدة أمام الرائد منفردا بالمركز السادس بـ 12 نقطة. وكان الفتح قد بلغ النقطة 11 بعد فوزه على الخليج 3-1، وتقدم الوحدة إلى المركز الثامن بعد أن كسب لقاءه مع ضمك 4-2.



وشهدت هذه الجولة الفوز الأول للشباب الذي جاء على حساب مستضيفه الفيحاء بهدف متقدما إلى المركز 13 وظلت فرق الأخدود والرائد والرياض وضمك والحزم في المقاعد الخمسة الأخيرة.



ويشهد صراع الهدافين تنافسا خاصا، حيث يتصدر رونالدو القائمة بـ 7 أهداف يليه ساديو ماني وسالم الدوسري بـ 6 أهداف.