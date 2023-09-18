الدوحة - فريد عبدالباقي



يقص فريقا السد القطري والشارقة الإماراتي شريط مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023، عندما يلتقيان في الـ 9:00 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في أولى مباريات المجموعة التي تضم فريقي ناساف الأوزبكي، والفيصلي الأردني. ويتطلع السد إلى تعويض خروجه من دور المجموعات في النسختين الماضيتين، والظهور بصورة المنافس القوي خلال ظهوره الـ 16، فيما يسجل الشارقة ظهوره الخامس في البطولة بعد تخطيه عقبة الملحق على حساب كل من باشوندهارا كينغز البنغالي 2-0، وتراكتور الإيراني 3-1.



هذا، وأكمل ناديا الأهلي والغرافة، عقد محترفيهما، وذلك بتعاقد الأول مع المحترف الألماني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي يوليان دراكسلر، والثاني مع المحترف الأورغوياني وليفربول مونتيفيديو فابريسيو دياز، قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية.