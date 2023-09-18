في بداية لم يتوقعها أكثر الجماهير البيضاء تشاؤما، دشن الزمالك موسمه بخسارة كارثية أمام فريق أرتا سولار بطل جيبوتى 0-2 في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، ليصبح مهددا بشبح الخروج المبكر، إذ يحتاج «أبناء ميت عقبة» للفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 29 و30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل.



من ناحية أخرى، تفتتح في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت أولى مباريات الدوري المصري الممتاز بمسماه الجديد «دوري النيل» بلقاء طلائع الجيش مع ضيفه البنك الأهلي على ملعب جهاز الرياضة العسكري، على أن تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى تباعا في الأيام الثلاثة القادمة.