صعد برشلونة حامل اللقب الى صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا إثر فوزه الساحق على ضيفه ريال بيتيس 5-0 أمس الأول على ملعب مونتجويك الأولمبي في المرحلة الخامسة. واستعرض الفريق الكاتالوني قوته الهجومية بخمسة أهداف حملت توقيع البرتغالي جواو فيليكس (25)، والبولندي روبرت ليفانـدوفـسكــــي (32)، وفيران توريس (62)، والبرازيلي رافينيا (66)، والبرتغالي الآخر جواو كانسيلو (81). ورفع برشلونة رصيده الى 13 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتا، فيما مني ريال بيتيس بخسارته الثانية، فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز التاسع. وهذا الفوز هو الرابع تواليا لبرشلونة في الدوري منذ تعادله أمام خيتافي سلبا في المرحلة الافتتاحية. وافتتح الوافدان الجديدان فيليكس وكانسيلو رصيدهما التهديفي مع النادي الكاتالوني بعد انضمامهما إلى صفوفه خلال نهاية فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد ومان سيتي بطل إنجلترا تواليا.



وذكر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أن فريقه لم يقدم مباراة مثالية رغم الفوز بخماسية نظيفة، وقال: «أنا راض عن الطريقة التي يلعب بها الفريق، وسعادتهم أثناء اللعب، لقد قضوا وقتا ممتعا، وبدا الأمر كأننا في الكامب نو حقا، لقد عشنا العديد من اللحظات الرائعة لكن لا يمكنني أن ننسى أنه كان بإمكانهم التسجيل».



وألحق فالنسيا هزيمة مذلة بضيفه أتلتيكو مدريد عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة على ملعب ميستايا، وسجل أهداف فالنسيا كل من هيوغو دورو (5 و34) وخافيير غيرا (54).



وهي الخسارة الأولى لـ «الروخيبلانكوس» هذا الموسم بعد فوزين وتعادل، فتراجع إلى المركز السابع برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، فيما استعاد فالنسيا توازنه بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثالث هذا الموسم متقدما إلى المركز الخامس. وقال حارس مرمى اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك: «لقد دخلوا المباراة بقوة أكبر بكثير، وإذا لم تكن على المستوى نفسه، فمن المستحيل الفوز بأي مباراة».



وجاءت الخسارة في توقيت سيئ بالنسبة لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، حيث يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بمواجهة لاتسيو الإيطالي، وقبل أن يصطدم بجاره في العاصمة ريال مدريد في مواجهة الدربي الأسبوع المقبل. وفاز أتلتيك بلباو على قادش 3-0، ليحتل بلباو المركز الثالث مؤقتا برصيد 10 نقاط. وتختتم الجولة الخامسة اليوم بلقاء يجمع غرناطة وجيرونا.