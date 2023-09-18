







تابع تشلسي بدايته المخيبة بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه بورنموث المتواضع في المرحلة الخامسة من بطولة انجلترا.



ورفع تشلسي رصيده إلى 5 نقاط فقط من فوز وحيد امام لوتون تاون الصاعد الى الدوري الممتاز وتعادلين وخسارتين، في المركز الرابع عشر.



فعلى ملعب «فيتاليتي ستاديوم» على الساحل الجنوبي الانجليزي، سنحت لتشلسي فرص عدة للتسجيل، لكن قلب الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون والبديل كول بالمر، القادم اليه هذا الموسم من مان سيتي، لم يحسنا استغلالها.



كما يدين تشلسي الى حارس مرماه الاسباني روبرت سانشيس بالخروج بنقطة واحدة من المباراة بعد انقاذ مرماه من هدف أكيد بتصديه لمحاولة دومينيك سولانكي (80).



وكان تشلسي انهى الموسم الماضي في منتصف الترتيب وسيغيب عن المشاركة في اي مسابقة اوروبية، كما انه انفق 350 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع العديد من اللاعبين معظمهم من المواهب الشابة لتعزيز صفوفه للموسم الحالي، وتعاقد مع المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لكن الاخير لم يجد حتى الآن التوليفة المثالية لفريقه.



وجاء التعاقد مع بوكيتينو بعد استغناء تشلسي عن ثلاثة مدربين الموسم الماضي وهم: الالماني توماس توخل ثم غراهام بوتر وفرانك لامبارد تباعا.