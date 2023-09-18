عاد امس كرنفال «سامبا أساكوسا»، وهو أحد أبرز الفعاليات التي تقام في أواخر الصيف بطوكيو، بعد توقف استمر لأربعة أعوام بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث تم تقديم موسيقى برازيلية في ظل إيقاعات جذابة ملأت شوارع وسط مدينة أساكوسا التي كانت تعج بالمتفرجين.



وأفادت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية بأن أكثر من 2500 شخص ضمن 16 فريق سامبا، قدموا رقصات وأغنيات بينما كان العديد منهم يرتدي أزياء ملونة ومبهجة، فيما عزفت الفرق مقطوعات موسيقية برازيلية بشارع كاميناريمون في أساكوسا، بينما مرت على بوابة تاريخية تؤدي إلى معبد سينسوجي الشهير.



وقد تم منع المتفرجين من الجلوس على الأرض بطول الشارع، أو استخدام الكراسي والحوامل ثلاثية الأقدام، في ظل مخاوف من حدوث اكتظاظات في الشوارع.



وتم تقليص حجم الفعاليات العام الحالي بالمقارنة مع الحدث السابق، مع تقديم موكب استعراضي أقصر، وبدون شكل المسابقة النموذجي المستوحى من كرنفال ريو دي جانيرو الذي يحظى بشهرة عالمية.