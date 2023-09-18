منصور السلطان



سيطرت 4 فرق إطفاء على حريق اندلع في مخزن لمواد البناء ومكائن كهرباء في منطقة الوفرة خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.



وكان بلاغ ورد مساء أول أمس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في منطقة الوفرة، وعلى الفور توجه رجال إطفاء 4 مراكز وهي الوفرة والنويصيب وميناء عبدالله والإسناد لموقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت في مخزن لمواد البناء والمولدات الكهربائية، فتم إخلاء الموقع من العمال والموظفين، ومن ثم محاصرة النيران التي أتت على المخزن بالكامل حتى لا تمتد إلى المخازن المجاورة وإخمادها خلال وقت قياسي.



من جانبه، أكد مصدر إطفائي لـ«الأنباء» أن سرعة وصول رجال إطفاء 4 مراكز لموقع الحريق ساهم بشكل كبير في إنقاذ العمال والموظفين الذين تم إخلاؤهم من المبنى المحترق، بالإضافة الى تقليل الخسائر المادية. وأكد المصدر أنه فور الانتهاء من إخماد الحريق والتأكد من عدم وجود نيران تحت الرماد، تم استدعاء خبراء الحرائق للتحقيق والبحث لمعرفة أسباب اندلاع النيران.