منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي القبض على وافد يروج الخمور المحلية في منطقة الفحيحيل الصناعية وبحوزته 45 قنينة خمر مخبأة في باص مغلق خلال مروره على نقطة تفتيش. وفي التفاصيل، أن رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي، وخلال قيامهم بعمل نقطة تفتيش مساء أول من أمس بمنطقة الفحيحيل الصناعية صادفوا سيارة نوع «باص» مغلق يقوده وافد آسيوي ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وبالتدقيق على إثباته الشخصي حاول الهرب فتم ضبطه، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على 45 قنينة خمر مصنع محليا.



وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور المحلية في منزله ومن ثم بيعها مقابل 8 دنانير للقنينة الواحدة مع خدمة التوصيل، وأنه كان في طريقه لبيع الخمور على زبائنه.



وعليه، تمت إحالته والخمور المضبوطة إلى الجهة المختصة.