كشفت المؤلفة الموسيقية هيلدور غونادوتير، مؤلفة موسيقى الفيلم الجديد المنتظر (Joker: Folie à Deux) أو «الجوكر 1» المقرر عرض الجزء الثاني منه في دور السينما 4 أكتوبر 2024، أنه قد يكون مسرحيا موسيقيا أكثر مما كان متوقعا.



وقالت غونادوتير الآيسلندية المولد في 4 سبتمبر 1982، في مقابلة مع موقع ComicBook: «كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى، هذا كل ما يمكنني التصريح به».



وتعود غونادوتير، التي سجلت الموسيقى الخاصة بفيلم Joker الذي طرح عام 2019، لتقديم الموسيقى التصويرية للجزء الثاني (الجوكر 2)، كما يعود النجم العالمي غواكين فينيكس بدور آرثر فليك في هذا الجزء، إلى جانب المغنية العالمية ليدي جاجا في دور هارلي كوين، وتم الانتهاء رسميا من تصوير الجزء الثاني من هذا الفيلم، الذي أخرجه المخرج العالمي تود فيليبس، في أبريل الماضي.