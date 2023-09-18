



هل هناك أطعمة تساعد على النوم بشكل أسرع؟

يشير الخبراء، إلى أن هناك خمسة عناصر من الطعام والشراب يمكنها أن تصنع المعجزات، وتساعدك في الحصول على 7-9 ساعات كاملة من النوم دون إزعاج. وتضم القائمة خيارات يمكن أن تتناسب مع الجميع مهما كانت أذواقهم، حيث تشمل عناصر من العسل الى الديك الرومي. من جهتها، قالت كورا هابيناكوفا من «SleepSeeker»: «نوصي بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، للمساعدة في تعزيز نظام المناعة لديك، والحفاظ على صحة دماغك. هنا، تكشف الستار عن الأطعمة التي يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي للحصول على نوم جيد: - الديك الرومي: «على الرغم من أنه لا ينصح بتناول كمية كبيرة من البروتين قبل النوم مباشرة، إلا أن الأطعمة المعتدلة مثل الديك الرومي يمكن أن تساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الاضطرابات، حيث يحتوي الديك الرومي على «التربتوفان»، وهو حمض أميني يزيد من مستويات الميلاتونين في الجسم ويساعد على النوم». - السمك الدهني: «يعد إدخال الأسماك مثل السلمون أو التونة في وجبات العشاء طريقة سهلة لزيادة تناول ڤيتامين (د). إن نقص ڤيتامين (د) يمكن أن يزيد من خطر اضطرابات وصعوبات النوم، فزيادة كمية الأطعمة الغنية بفيتامين (د) في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد في تحسين النوم». - شاي الأعشاب: تشير «كورا»، إلى أن استبدال قهوتك اليومية بشاي عشبي مثل البابونغ «يمكن أن يساعد أيضا على تحسين جودة نومك، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تخفف من الأرق». - العسل: إضافة كمية صغيرة من العسل إلى وجبة خفيفة بعد الظهر أو وجبة المساء، يمكن أن تكون لها فوائد على النوم، حيث يحتوي العسل على سكر الجلوكوز الذي يخفض مستويات الأوركسين في الدماغ. - المكسرات: تناول المكسرات مثل الجوز والفستق الغنية بالميلاتونين، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، يساعد في تحسين جودة النوم.

المصدر: «ميرور»





