مواد غذائية «ضارة» لمن يعاني من الصداع النصفي



أكدت د. أولغا بويكو رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية، أن الأفوكادو والجبن والشوكولاته يمكن أن تفاقم نوبات الصداع النصفي. وتشير الطبيبة، في ندوة صحافية بعنوان «أكثر من مجرد صداع: طرق جديدة لتشخيص وعلاج الصداع النصفي»، إلى أنه لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على «التيرامين».



وتقول: «هذه المنتجات تشمل الشوكولاتة، والمكسرات، والأفوكادو، وكذلك أنواع الجبن الصلبة، لأنها يمكن أن تزيد من شدة الحالة وتفاقمها».



من جانبها، تشير د.مارينا تروبيتسينا، إلى أنه من بين الأسباب الرئيسية للصداع الإجهاد، والإرهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.