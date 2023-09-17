نيويورك - 17 - 9 (كونا) -- التقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش على هامش أعمال اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد حفظهم الله ورعاهم وتأكيدهم على دعم دولة الكويت لجهود منظمة الأمم المتحدة في تحقيق أهدافها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.



وأكد سموه التزام دولة الكويت بسياستها الخارجية الراسخة وثوابتها المبدئية القائمة على مساندة جهود الأمم المتحدة والسعي الدائم للتوصل إلى سلام عادل وشامل في مختلف القضايا الاقليمية والدولية.



وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دولة الكويت حرصت طوال العقود الماضية على المشاركة بشكل فعال ونشط في مختلف المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة ودعم جهودها في مختلف المجالات مشيدا بالدور البارز الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في تعزيز التعاون الدولي وتطوير عمل المنظمة.



كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية ودور الأمم المتحدة في إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين وسبل تحقيق التنمية المستدامة.



حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.