أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. وأشادت الوزارة بهذه الجهود، والتي كان آخرها توجيه دعوة لوفدٍ يمني لاستكمال المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في جمهورية اليمن الشقيقة وصولاً إلى حل شامل تقبله كل الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة بهذا الصدد دعمها المستمر لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بغية إرساء الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.