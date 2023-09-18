منصورالسلطان

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء أمس الأحد يفيد بوقوع حريق في شاليهات كيربي تابعة لشركة مقاولات في منطقة كبد .

وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت مراكز إطفاء كبد والاستقلال والصليبخات والإسناد إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في ثمانية وأربعون شاليه كيربي في الدور الأرضي، والدور الأول يحتوي على مكائن تبريد وسكن عمال تابع لشركة مقاولات، وعلى الفور تمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه منعاً لامتداده إلى المواقع المجاورة دون وقوع إصابات.

كما تهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي .