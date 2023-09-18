أقلعت صباح اليوم الاثنين، الطائرة الإغاثية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 10 أطنان من المواد الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال).

ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر الإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وتم إعداد وتجهيز حمولة الطائرة اليوم بدعم وتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والتنسيق مع وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

وقال نائب المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية ل(السلام الخيرية) في هذا الجسر الجوي وعلى متنها مواد إغاثية طبية منها ما يتجاوز 20 آلة (ماكينة) لتعقيم المناطق من الأوبئة والفيروسات ونحو 10 آلاف كيس لانتشال الموتى وملابس عاليةالجودة لوقاية من يتولون عمليات الانتشال تفاديا لانتقال الأمراض.

وأضاف العون أن من ضمن المواد الإغاثية أيضا أقنعة طبية ومعقمات وأدوية متنوعة تهدف كلها إلى تمكين الأهالي في ظل الأوضاع الراهنة هناك من الحفاظ على الأرواح والسلامة الصحية والجسدية كذلك المساعدة الإغاثية الطبية والوقائية التي تساهم في إعادة الحياة الطبيعية للمجتمعات المنكوبة.

وذكر أن هناك رحلة إغاثية ثالثة لـ(السلام الخيرية) إلى ليبيا يوم الخميس المقبل تمثل استمرارية للجسر الجوي الكويتي الذي أنشئ بتوجيهات سامية من القيادة الحكيمة لعون الأشقاء الليبيين جراء الكارثة الإنسانية هناك.

وكانت طائرة الإغاثة الكويتية الأولى حطت في ليبيا يوم الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية تلتها الطائرة الثانية الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة الطائرة الثالثة أمس الأول السبت عشرة أطنان.

أما الطائرة الرابعة فقد حطت في ليبيا أمس الأحد على متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية العاجلة عبارة عن أسرة طبية وكراسي متحركة.