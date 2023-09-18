أقامت الهيئة العامة للقوى العاملة برنامجها التثقيفي المشترك اليوم الاثنين، بحضور البعثات الدبلوماسية في البلاد بهدف شرح الآليات المتبعة لدى الهيئة ووزارة الداخلية لحماية العمالة الوافدة.

وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة الدكتور فهد المراد في كلمته خلال البرنامج الذي يستمر يوما واحدا إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع مختلف الأطراف المعنية بالعمل والعمال وعلى رأسهم المهنيون في سفارات دول العالم لدى الكويت.

واستعرض المراد خلال البرنامج أعمال وجهود الهيئة المرتبطة بحماية العمالة في الكويت من خلال استعراض آليات العمل التنفيذية التي وضعت من أجل حماية العمالة في القطاع الأهلي.

وذكر أن الهيئة تهدف إلى تحقيق سوق عمل منظم وعلاقات عمل مستقرة عبر السعي نحو إدارة فاعلة وإصلاح الممارسات الإدارية المرتبطة بتسجيل ومتابعة العمالة المسجلة في القطاع الأهلي بداية من استقدامهم للبلاد حتى انتهاء علاقتهم التعاقدية مع أصحاب العمل مما يعود ببالغ الأثر على سمعة الكويت الدولية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن هيئة القوى العاملة تسعى إلى إنشاء مركز إيواء العمالة الخاص بالرجال تطبيقا لخطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين خدمات الإيواء لضحايا الاتجار بالأشخاص.

وبين أن من أهداف الهيئة الاستراتيجية أيضا تعزيز التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن إعداد الدراسة والخطط والبرامج الخاصة بضمان حقوق العمالة مما يسهم في رفع العبء عن العمالة بشتى انواعها وتنظيم اجراءات انتقال العمالة من صاحب عمل وإجراءات المنازعات العمالية مما يحقق انتقالا مرنا للعمالة والحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال.

وأشار المراد إلى أن من أهداف هيئة القوى العاملة إشراك جميع الأطراف الرسمية والمدنية في العمل الذي من شأنه المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية للعمالة في الكويت.