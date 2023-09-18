أكدت قطر تحويل ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة إلى الدوحة، وذلك ايذانا بتنفيذ اتفاق تبادل محتجزين بين واشنطن وطهران.

وتم الاعلان عن هذا الاتفاق في 10 أغسطس الماضي. وفي إطاره، نقلت إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في فندق خاضع للحراسة قبل نقلهم الى قطر للإفراج عنهم. كما يتوجب على الولايات المتحدة الافراج عن خمسة سجناء إيرانيين.

وقال مصدر مطلع على الملف في الدوحة لوكالة فرانس برس إن قطر أبلغت «المسؤولين الإيرانيين والأميركيين بأن مبلغ الستة مليارات دولار قد تم تحويله من سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي «انه بالتزامن مع الاستحواذ الكامل على الأصول الإيرانية سيتم تبادل السجناء.

وأوضح كنعاني انه سيتم الإفراج عن خمسة مواطنين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة»، مشيرا الى أنه من بين مواطني طهران الخمسة «سيعود اثنان الى إيران، وآخر سيذهب الى بلد ثالث بسبب وجود عائلته فيه، وسيبقى اثنان» في الولايات المتحدة.

وكشفت مصادر مطلعة على عملية التبادل في الدوحة عن أن الأميركيين الخمسة الذين سيفرج عنهم سيخضعون لفحص طبي في العاصمة القطرية قبل مغادرتها. ومن المقرر أن يسافر أربعة من المفرج عنهم إلى واشنطن، على أن يتوجه الخامس إلى دولة خليجية أخرى.