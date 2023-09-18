منصور السلطان

‏في إطار جهود وزارة الداخلية نحو فتح آفاق التعاون مع وزارات وهيئات الدولة، تم توقيع اليوم الإثنين الموافق 2023/9/18 مذكرة تفاهم بين قطاع الأمن العام ممثلا في شرطة البيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتأمين المحميات الطبيعية التابعة للأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس والوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام والمرور والعمليات بالتكليف اللواء عبد الله الرجيب ومدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي وعدد من القيادات الأمنية وقيادات الهيئة.

‏وأشار وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، إلى أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تأمين المحميات الطبيعية وتعزيز الدور الأمني في الحفاظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

‏من جانبه، ثمن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف م.ناصر تقي دور وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة والتصدي للمخالفين، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم سيكون له بالغ الأثر في حماية المحميات الطبيعية بالكويت.