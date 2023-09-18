أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة الجائزة المالية لبطولة كأس السوبر الأفريقي إلى 500 ألف دولار بدلا من 200 ألف دولار.

وذكر «كاف» عبر موقعه الرسمي أمس أن اتحاد العاصمة الجزائري الذي توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضي بالمملكة العربية السعودية على حساب الأهلي المصري، سيحصل علي نصف مليون دولار، فيما سيحصل الأهلي على 250 ألف دولار بعد خسارة اللقب القاري.

وأوضح «كاف»، أن زيادة المكافآت في كأس السوبر تأتي ضمن التزام من رئيس الاتحاد د.باتريس موتسيبي بزيادة الجوائز المالية في جميع مسابقات الاتحاد الأفريقي، وبالتالي ضمان أن تصبح أندية وفرق كرة القدم مكتفية ذاتيا على المدى المتوسط إلى الطويل.