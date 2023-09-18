نفذت الولايات المتحدة وإيران بشكل عملي وكامل اتفاق تبادل السجناء الذي توصلتا إليه برعاية قطر نهاية أغسطس الماضي.



وتم الإفراج أمس عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وهي أحد أكبر المشترين للنفط الإيراني، إلى حسابات مصرفية في الدوحة التي ستتأكد بموجب الاتفاق من إنفاق تلك الأموال على المواد الإنسانية.



وبالتزامن مع ذلك، تم نقل خمسة محتجزين أميركيين في طهران يحملون جنسية مزدوجة على متن طائرة قطرية إلى واشنطن، التي أصدرت بدورها عفوا رئاسيا في إطار تبادل للسجناء عن خمسة إيرانيين كانوا لديها مدانين أو ينتظرون محاكمتهم بجرائم غير عنيفة.



وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن وصول المواطنين الأميركيين الخمسة الذين تم الإفراج عنهم من جانب إيران، وقال تعليقا على هذه الصفقة «الأميركيون الأبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن»، مؤكدا أنه «سيستمر في فرض عقوبات على إيران» بعد عملية تبادل السجناء.



ووجه بايدن الشكر إلى دولة قطر وسلطنة عمان على دورهما في الوساطة للتوصل إلى اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.



وأكد بايدن أنه «سيستمر في فرض عقوبات على إيران» بعد عملية تبادل السجناء. وأضاف، أن أميركا تفرض عقوبات على الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد ووزارة المخابرات الإيرانية.