الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يبدأ الدحيل القطري مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يحل ضيفا اليوم على الاستقلال الطاجيكي بستاد الجمهورية المركزي في العاصمة دوشانبي ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كلا من النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني.



ويسعى الدحيل، بقيادة مدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ويعول كريسبو على العديد من العناصر على رأسهم مهاجم المنتخب القطري المعز علي والهداف الكيني مايكل أولونغا الذي يحتاج الى هدف واحد لمعادلة رقم المغربي يوسف العربي في قائمة هدافي الفريق في البطولة القارية، حيث يملك الأخير 16 هدفا.



ويفتقد الدحيل جهود لاعبه الجديد البرازيلي فيليبي كوتينيو القادم من صفوف أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.



هذا، وشارك النجم العالمي ماركو فيراتي في تدريبات النادي العربي، في أول ظهور له بعد انضمامه رسميا قادما من باريس سان جرمان الفرنسي لمدة 3 مواسم.



وكان الجهاز الفني بقيادة القطري يونس علي واللاعبين قد رحبوا بالنجم الإيطالي في أول تدريب له يخوضه بعد العودة من باريس، حيث قامت إدارة النادي الباريسي بتكريمه على هامش لقاء باريس سان جرمان ونيس في الدوري الفرنسي تقديرا لمسيرته الكروية مع النادي الباريسي، التي امتدت لنحو 11 عاما.



وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا تأهيليا للاعب قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام الريان مساء السبت المقبل في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري القطري، حيث يقترب اللاعب من الجاهزية الكاملة للمشاركة مع العربي خلال الفترة المقبلة، لاسيما انه غائب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة.