واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، وقد غابت التغييرات عن المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة امس الإثنين.



وكان ديوكوفيتش قد حسم عودته إلى صدارة التصنيف العالمي خلال منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) ووسع الفارق الذي يتفوق به على الإسباني كارلوس ألكاراز بشكل كبير إثر تتويجه باللقب.



وجاء ترتيب اللاعبين في المراكز العشرة الأولى كما يلي:



٭ الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11795 نقطة



٭ الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني برصيد 8535 نقطة



٭ الروسي دانييل مدفيديف في المركز الثالث برصيد 7280 نقطة



٭ الدنماركي هولجر رون في المركز الرابع برصيد 4710 نقاط



٭ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الخامس برصيد 4615 نقطة



٭ الروسي أندريه روبليف في المركز السادس برصيد 4515 نقطة



٭ الإيطالي جانيك سينر في المركز السابع برصيد 4465 نقطة



٭ الأميركي تايلور فريتز في المركز الثامن برصيد 3955 نقطة



٭ النرويجي كاسبر رود في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة



٭ الألماني ألكسندر زفيريف في المركز العاشر برصيد 3030 نقطة.



التصنيف العالمي للاعبات التنس



ولدى السيدات، تقدمت الأميركية جيسيكا بيجولا، إلى المركز الرابع على حساب الكازاخستانية ايلينا رايباكينا، كما دخلت التشيكية بربورا كريتشيكوفا المراكز العشرة الأولى.



وقفزت كريتشيكوفا من المركز الثالث عشر إلى المركز العاشر في التصنيف العالمي بعد يوم واحد من تتويجها بلقب بطولة سان دييجو في الولايات المتحدة بالفوز في النهائي على الأميركية صوفيا كينن.



وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا، على موقعها في الصدارة كما حافظت النجمة التونسية أنس جابر على موقعها في المركز السابع.



وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى كما يلي:



٭ البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الأول برصيد 9266 نقطة



٭ الپولندية ايجا شفيونتيك في المركز الثاني برصيد 8195 نقطة



٭ الأميركية كوكو جوف في المركز الثالث برصيد 6165 نقطة



٭ الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 5755 نقطة



٭ الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الخامس برصيد 5665 نقطة



٭ التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز السادس برصيد 3830 نقطة



٭ التونسية أنس جابر في المركز السابع برصيد 3771 نقطة



٭ التشيكية كارولينا موكوفا في المركز الثامن برصيد 3765 نقطة



٭ اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3560 نقطة



٭ التشيكية بربورا كريتشيكوفا في المركز العاشر برصيد 3220 نقطة.