الاهتمام بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني بما يساهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة





نيويورك ـ كونا: استقبل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بمقر إقامته بمدينة نيويورك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شركة مايكروسوفت للمبيعات العالمية والتسويق والعمليات جان فيليب كورتوا والوفد المرافق له.



حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.



وجرى خلال اللقاء استعراض خطة البلاد التنموية للتحول الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي وتبادل وجهات النظر حول آلية إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على جذب الاصول الاستثمارية وخلق بيئة أعمال رائدة ومتميزة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتمكين الشباب الكويتي من الاستفادة من خبرات هذه الشركات ثم قدم الوفد دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء وحكومة الكويت لحضور مقر شركة مايكروسوفت.



كما استقبل سموه الرئيس التنفيذي الاستثماري لشركة ألفابيت وجوجلروث بورات والوفد المرافق لها.



وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الكويت وشركة جوجل كلاود بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين مؤخرا لدعم التحول الرقمي على مستوى البلاد بالتعاون مع الجهات الحكومية إضافة الى مناقشة آليات تهيئة الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال وخلق فرص عمل جديدة تحقيقا لرؤية الكويت التنموية.



واكد ممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب اللقاءات على أهمية التعاون المتواصل بين الشركات الكبرى الخاصة بالتقنيات الرقمية والكويت لتسهيل بيئة الأعمال في البلاد وجذب المزيد من الشركات العالمية ذات القيمة الفعلية المضافة لخلق فرص عمل للكوادر الوطنية الكويتية وتعزيز رأس المال البشري ما يسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.



وأشار سموه إلى اهتمام الحكومة بتهيئة البنية التحتية الرقمية للبلاد وتعزيز الأمن السيبراني بما يساهم في خلق بيئة عمل استثمارية مناسبة تواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في النظم التقنية وتلبي احتياجات وطموحات البلاد المستقبلية.