خالد الشمري



بعبق التاريخ، جاء «معرض فيلكا من باطن الأرض إلى أطراف السماء» في الرياض أمس ليسلط الضوء على تاريخ الجزيرة الممتد لأكثر من خمسة آلاف عام.



ويفرد المعرض المقام على هامش أعمال الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي صورا لقطع واكتشافات أثرية تعود لأربعة عصور وهي العصر البرونزي - الدلموني والعصر الهلنستي والبارثي والعصر الاسلامي والعصر الساساني ما قبل الإسلام. ودشن المعرض الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الجاري سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د.محمد الجسار، ومندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) السفير د.آدم الملا.