

استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري بحضور مدير مركز اللغات بالوكالة في كلية الآداب د.خالد الفضلي سفير جمهورية أرمينيا لدى الكويت سارمين باغداساريان والوفد المرافق له من جامعة ييرفان ممثلا برئيس جامعة يشرفان هوفانيس هوفانيسان، وعميد كلية الدراسات الشرقية د.روبن ميلكونيان، ورئيس قسم دراسات اللغة العربية د.مايك كوتشاريان، ونائب رئيس التطوير والابتكار د.ميكايل هوفانيسيان، في مكتب مدير جامعة الكويت في الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية - الشدادية.



وهدفت الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين جامعة الكويت والجامعات الأرمينية، وتطرق الجانبان إلى أهمية توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي المستقبلي، إضافة إلى بحث أوجه التبادل الطلابي والبرامج المشتركة بين الطرفين بهدف التبادل الثقافي، والتعرف على آخر التطورات العلمية والأكاديمية.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز منشر الظفيري بالسفير الأرمني والوفد المرافق له من جامعة ييرفان في حرم جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية، مثنيا على دور سفير جمهورية أرمينيا في تعزيز العلاقات الكويتية - الأرمينية في المجالات الأكاديمية المشتركة، مشددا على حرص جامعة الكويت على التعاون الأكاديمي، لاسيما فيما يخص استقبال الطلبة من جمهورية أرمينيا لتعلم اللغة العربية في الجامعة، علاوة على توسعة هذا التعاون لتشمل الجوانب الصحة والتكنولوجيا وعلوم المعلومات والذكاء الاصطناعي.



ومن جانبه، ذكر مدير مركز اللغات بالوكالة في كلية الآداب د.خالد الفضلي أن هذه الزيارة تهدف إلى توسيع أطر التعاون الأكاديمي بين جامعة الكويت وجامعة ييرفان، موضحا أن جامعة الكويت تستقبل بالوقت الحالي 8 طلاب من جمهورية أرمينيا لدراسة اللغة العربية لمدة عام جامعي كامل، مبديا تفاؤله بتوسعة نطاق هذا التعاون ليشمل الدراسات الطبية والمنح الطلابية والتبادل الطلابي والمناهج المشتركة.