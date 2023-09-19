بيروت ـ أحمد منصور



ندد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، بالحملة التي يتعرض لها المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، من اكثر من جهة، مؤكدا تضامن ابناء الشوف معه بوجه هذه الحملات.



عبدالله كان يتحدث بعد زيارة للواء عثمان في مكتبه، حيث قال: ناقشنا مع اللواء عماد عثمان الاوضاع الامنية في البلاد، والحاجات الاجتماعية والصحية لضباط وافراد قوى الامن الداخلي، وطبابة السجون وتعثر مسألة العقد مع مستشفى ضهر الباشق والتي تم تجهيز وتحضير طابق خاص فيها لهذه الغاية.



كما تطرق النقاش الى خطورة الفراغ في المؤسسات الامنية، في ظل هذه الظروف، وأهمية حمايتها من التحلل الحاصل في العديد من الوزارات والمؤسسات المدنية.



وأبلغ عبدالله اللواء عثمان، دعم وتضامن اهله في الشوف وأقليم الخروب، بوجه الحملة المنظمة والمبرمجة التي يتعرض لها من اكثر من جهة، والتي يبدو تقاطعت مصالحها للنيل من هذا الموقع والدور.