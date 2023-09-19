بيروت ـ داود رمال



تناول قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الأوضاع الراهنة وملفات الساعة.



في موضوع رئاسة الجمهورية قال قائد الجيش «ما بيهمني وما بيعنيني ولم يبحثه أحد معي ولم أبحثه مع أحد».



أما في موضوع تهريب النازحين عبر الحدود، فاعتبر أن التهريب مضبوط الآن بنسبة تصل الى 85%، وقال الحدود شاسعة ومفتوحة ومتداخلة، ولا نملك العديد الكافي ولا الامكانات اللوجستية لضبطها بالكامل، وأكد أن ضبط التهريب مسؤولية مشتركة تبدأ بالمواطن مرورا بالبلديات والادارات الرسمية وصولا الى الجيش.



وردا على سؤال، اكد قائد الجيش ألا نية ولا سعي لدى الجيش لدخول مخيم عين الحلوة، وأضاف: اتخذنا كل الاجراءات ونشرنا قوة عسكرية حول المخيم لمنع تمدد القتال الى خارجه.



وركز خلال اللقاء على موضوع الأمن، فقال أولويتنا الأمن، ونعمل ليل نهار على ضبطه، فالسلاح منتشر ومتفلت، والقضاء لا يساعدنا في ضبط المتفلتين والمرتكبين والمخلين.



أما في مسألة الحدود البرية، فتحدث قائد الجيش عما وصفه باهتمام أميركي لترسيم الحدود البرية.