بيروت - داود رمال



استهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في نيويورك امس باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في مقر إقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركي إيثان غولدريتش.



وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية- الاميركية والملفات التي بواجهها لبنان.



وطالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي بدعم لبنان لمعالجة أزمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي.



وقال: ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسبا.



بدورها، دعت المسؤولة الاميركية الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على ان واشنطن تدعم أي حوار لبناني - لبناني في هذا الصدد.



ودعت لبنان الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانبه.



وشددت على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني، معتبرة أنه من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية.