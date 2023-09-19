مع نهاية شهر نوفمبر المقبل، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب الدانة لربح الجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار قد وصل إلى محطته الأخيرة، ليبدأ العد التنازلي للإعلان عن الفائز سعيد الحظ، الذي يفوز بالجائزة يوم 18 يناير 2024. وفي إطار حرصه على مكافأة عملائه، وبمناسبة مرور 25 عاما على إطلاقها، أعلن بنك الخليج في مايو الماضي عن زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة عن عام 2023، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم. وبهذا، يتم تعديل جدول سحوبات حساب مليونير الدانة، الذي انطلق في عام 1998، ويتواصل للسنة الخامسة والعشرين على التوالي، ليشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، ويكون السحب السنوي الكبير بقيمة مليوني دينار والنصف سنوي بقيمة مليون دينار كويتي ورابحين في سحبين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، و10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.