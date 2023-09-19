أعلن بنك بوبيان عن أسماء الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى في مسابقته «جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2022-2023 التي أطلقها بهدف إثراء الاقتصاد الإسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي بما يفيد الصناعة المالية الإسلامية ويسهم في إثراء المكتبة الإسلامية.



وقد فاز بالمركز الأول البحث المقدم من د.سعد الأحمد والذي حمل عنوان «الجهالة التي تؤول إلى العلم وأثرها في عقود المعاوضات»، والمركز الثاني بحث مقدم من د.بدر المنصوري حول «دراسة مقارنة لأحكام الوعد والمواعدة في القانون الكويتي، وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية»، أما المركز الثالث ففاز به كل من د.عبدالحميد القحوم ود.فؤاد الجرافي في بحث مشترك بعنوان «الجهالة وأثرها على العقود الإلكترونية». وقال نائب المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي الشيخ فواز الكليب تعليقا على ذلك: تهدف المسابقة إلى دعم البحث العلمي وتنمية المنافسة البحثية في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي من خلال معالجة الموضوعات المعاصرة، والتوصل إلى اقتراحات للتطوير والنهوض به عن طريق إتاحة الفرصة للباحثين والمختصين لتقديم الحلول والاقتراحات المفيدة للصناعة المالية الإسلامية.



وأضاف: من خلال المسابقة قدمنا للباحثين والمختصين فرصة أتاحت لهم تقديم الحلول والاقتراحات المفيدة والتي من شأنها إحداث فارق في تطوير ونمو الصناعة المالية الإسلامية، لاسيما أن هذه الصناعة شهدت طفرة نمو تصل حاليا إلى حوالي 2.4 تريليون دولار بمعدلات نمو سنوية من 10 إلى 12% وهو ما يجعلها من أسرع الصناعات والاقتصادات نموا على مستوى العالم.



وأوضح أن عدد المشاركين في المسابقة وصل إلى 70 باحثا وباحثة من مختلف الدول العربية ليقدموا مجموعة من الأبحاث والدراسات المهمة والتي تشير إلى كيفية ازدهار وانتعاش قطاع التمويل الإسلامي، وتمت عملية التحكيم بإشراف اللجنة العلمية للجائزة والاستعانة بمحكمين أكاديميين من الكويت والدول العربية الإسلامية.