أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن مجموعة الخدمات التي يوفرها مركز خدمة العملاء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه والوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والتميز. ويهدف البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى إضافة المزيد من السهولة والراحة لكافة العمليات المالية، انطلاقا من التزامه بتحقيق التميز المصرفي الشامل في كافة مسارات التواصل مع العملاء.



ونظرا للسهولة التي توفرها الرسائل النصية كوسيلة للتواصل بين البنك وعملائه، طرح KIB خدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح لهم التمتع بخدمة أكثر سرعة من خلال الرد الفوري على اتصالاتهم بالبنك والرد على كافة استفساراتهم. ويمكن تفعيل هذه الخدمة التفاعلية ببساطة عبر حفظ رقم البنك 1866866 على الجهاز المحمول وتقديم طلب التحدث باستخدام تطبيق واتساب، وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، أعلن البنك تخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.



وفي معرض تعقيبه على المزايا الجديدة، قال مساعد مدير مركز الاتصال في KIB، طاهر البغلي: ندرك أهمية وقت العميل والجهد الذي يبذله فريقنا لتلبية عملائنا بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب نواصل بحثنا عن حلول مبتكرة تمكننا من تلبية كافة احتياجات العملاء بالجودة الأمثل والسرعة القصوى. كما أن هدفنا الرئيسي، وسط تسارع خطى التطور الرقمي، يكمن في الحفاظ على توفير خدمة سريعة وسهلة ومتميزة وأكثر انسجاما مع أسلوب حياة العملاء، ولذلك نعمل دائما على تقديم منتجاتنا المصرفية ضمن القنوات التي يستعملونها يوميا.