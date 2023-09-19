فاز مرشح الكويت د. طلال البذالي بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ24 للمجلس في مدينة كالجاري الكندية.



وفي هذا السياق، قال البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة للكويت في الأوساط النفطية العالمية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933. وأضاف أنه سيعمل جاهدا وفقا للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم. وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع. ويقع مقر مجلس البترول العالمي في لندن ويضم 70 دولة من مختلف أنحاء العالم تمثل أكثر من 96% من إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين.



يذكر أن د. طلال البذالي الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس الأميركية وبكالوريوس من جامعة تلسا الأميركية وحاصل على العديد من شهادات الخبرة العالمية في مجال الهندسة والبترول.



والبذالي أيضا هو عضو في هيئة الدراسات العليا بجامعة الكويت وعمل مساعد مدير إدارة التجزئة التسويقية ـ شركة البترول الكويتية العالمية (Q8- الدنمارك/ كوبنهاغن)، وهو محلل تسويق عالمي وباحث علمي ومحاضر في عدة مؤسسات علمية وتعليمية وأنجز عشرات الأبحاث العلمية العالمية ولديه اختراعات علمية وحاصل على جوائز عالمية في مجال هندسة البترول.