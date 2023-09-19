بشرى شعبان



أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتزام الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية الخاصة بتوفير بيانات مشروع السوق الخليجية المشتركة.



جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة شؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون والذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان.



وقالت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منية القبندي إن الإدارة قامت بتنفيذ المسح الإحصائي المطلوب للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص والذي يعكس دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ القرارات على أرض الواقع، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارتي التجارة والمالية ومركز الإحصاء الخليجي، وذلك بجهود وطنية مخلصة متمثلة في رئيس قسم الإحصاءات المالية والبنوك بمراقبة الإحصاءات المالية والحسابات القومية بالإدارة الاقتصادية مريم بهبهاني ورئيس قسم التنسيق والمتابعة بإدارة المكتب الفني وفريق العمل المساند مريم الدلال، وتم تسليم النتائج النهائية للمسح لمركز الاحصائي الخليجي.



وأوضحت القبندي أن هذه الجهود تعد تأكيدا على دور الكويت الرائد في تعزيز التعاون الخليجي، وتحقيقا لتكليفات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول مجلس التعاون في الاجتماعات السابقة لمركز الإحصاء الخليجي لإعداد مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل المشترك على أرض الواقع بالتعاون مع الأجهزة الإحصائية الوطنية في تنفيذ المسح الإحصائي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء.



وذكرت أن الإدارة المركزية للإحصاء تعكف حاليا على البدء في تنفيذ مسح إحصائي آخر خاص بالمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك لاستكمال دراسة المؤشرات الإحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع استكمالا لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك بين دول المجلس التعاون والمكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع السوق الخليجية المشتركة.