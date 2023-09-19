قامت «زكاة العثمان» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية بتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة 150 أسرة. وقال مدير «زكاة العثمان» أحمد الكندري إن المساعدات اشتملت على سلال غذائية تتكون من 15 صنفا، بالإضافة إلى لحوم الذبائح، وأنها تأتي ضمن مشاريع إطعام الطعام، والذبائح والعقائق، والكفارات والنذور، مؤكدا أن التوزيع يتم على الأسر بعد استيفاء البحث الاجتماعي، والاطلاع على الأوراق الثبوتية، وأن الشرائح المستفيدة هم الفقراء، والمساكين، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمحتاجون، والضعفاء. وفيما يتعلق بطريقة التوزيع، قال: نحرص خلال التوزيع على الحفاظ على خصوصية الأسر، كما نقوم بتغليف المساعدات بطريقة مميزة تحافظ على سلامتها، وتسهل استلامها على المستفيدين.