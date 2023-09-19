حنان عبدالمعبود



نظم بنك وربة ندوة توعوية لعميلاته بعنوان «صحة أبنائك النفسية ونمط تغذيتهم السليم هو أساس تفوقهم الأكاديمي»، حيث حاضر فيها كل من المستشارة والباحــــث التربوي في مجال الطفولة والمراهقة ندى المضف والمدربة المعتمدة في الصحة والعافية مريم الجارالله وذلك بمشاركة عدد كبير من عميلات البنك. وقال مدير إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد في بنك وربة عبدالله الشعيل إن الندوة أتت حرصا من إدارة البنك على تقديم النصائح والحلول بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة للأبناء، مشيدا بتجاوب واستحسان عميلات البنك لهذه الندوة حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة لعملائه ولموظفيه تأكيدا أن الوقاية خير من العلاج.



وأشار الشعيل إلى أن الندوة تتضمنت مجموعة من النصائح والإرشادات الفعالة التي تساعد عميلات البنك في الحفاظ على الصحة العامة لأبنائهم وتحسين قدراتهم ورفع كفاءتهم، كذلك تمكنهم من اكتساب مجموعة من العادات الصحية التي تحافظ على حيويتهم، مؤكدا اهتمام «وربة» بالمشاركة بمختلف الندوات والحملات التوعوية التي لا تقل أهمية عن الحملات الترويجية للمنتجات والخدمات، إيمانا منه بأن تلك المشاركات تساهم في النهوض بالفرد والمجتمع. وذكر أنه وفي إطار المسؤولية الاجتماعية فإن بنك وربة يهتم بمختلف المجالات الحياتية ومن الصحة والتعليم والأمن وذوي الهمم ودعم مبادرات الشباب والحملات التوعوية.