ثامر السليم



قال المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام إن هناك تنسيقا جاريا مع وزارة المالية لتنفيذ كليات ومعاهد تابعة للهيئة خدمة لقاطني مناطق جنوب الكويت.



وأضاف الفجام في تصريح صحافي عقب افتتاح معرض «نور أفكارك» الثاني للطلبة المستجدين الذي يستمر 3 أيام برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع أنه تم الانتهاء من العمل على التصميم والإشراف لمشروع الهيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية.



وعن المعرض، أوضح أنه تشارك فيه كل قطاعات الهيئة لتزويد الطلبة بالمعلومات التي يحتاجونها، مضيفا أنه يهدف إلى توعية الطلبة على اللوائح والنظم لتجنب أي مشكلة في مسيرتهم الدراسية.



ودعا الفجام الطلاب والطالبات إلى الحضور للمعرض من أجل الرد على جميع استفساراتهم والتقديم على المكافأة الاجتماعية.



من جهته، قال عميد شؤون الطلبة في الهيئة عبدالكريم العريعر في تصريح مماثل ان المعرض يهدف إلى إرشاد الطلاب والطالبات على آلية عملية التسجيل لتجنب التعثر الدراسي بسبب سوء الإرشاد.