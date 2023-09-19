أسامة دياب



استضافت سفارة سلطنة عُمان في مقرها صباح امس الاثنين الاجتماع التنسيقي الثالث لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت.



وترأس الاجتماع سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح بن عامر الخروصي، وذلك بحضور كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة د.مطر النيادي، وسفير مملكة البحرين صلاح المالكي، وسفير المملكة العربية السعودية سمو الأمير سلطان بن سعد، ومن سفارة قطر نائب رئيس البعثة سكرتير ثاني نويمي محمد الهاجري، والوزير المفوض حمد منصور الفرهود نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون ممثلا عن وزارة الخارجية الكويتية، والسكرتير أول يحيى مبارك الرحبي من سفارة سلطنة عمان. هذا، وقال الخروصي في تصريح صحافي، إن الاجتماع تطرق إلى التنسيق المشترك بين البعثات الديبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون.



جدير بالذكر أن سلطنة عمان تترأس حاليا الدورة الـ 43 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية.