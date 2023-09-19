منصور السلطان



استطاع رجال إسناد عمليات مديرية أمن الفروانية مساء أول من امس إلقاء القبض على وافد في منطقة خيطان بحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.



رجال دوريات إسناد مديرية أمن الفروانية وخلال وجودهم في نقطة تفتيش مساء أول من الأمس في منطقة خيطان، تم الاشتباه بسيارة حاول قائدها الهرب من نقطة التفتيش وبعد اللحاق به تمت مشاهدة قائدها يرمي كيسا من السيارة، فتم ضبطه.



وبالاستعلام عنه اتضح أنه وافد في العقد الثالث من عمره وبعد العثور على الكيس وتفتيشه عثر معه على سيجارتي حشيش وكيس به مادة «الشبو» بالإضافة إلى أدوات تعاط. وعليه، تمت إحالته والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.