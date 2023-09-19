منصور السلطان



تمكنت 4 فرق إطفاء من السيطرة وإخماد حريق هائل اندلع في مكاتب وسكن خاص لإحدى شركات المقاولات والبناء في منطقة كبد، وذلك خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.



وكان بلاغ ورد مساء امس لغرفة عمليات قوة الإطفاء العام يفيد بوقوع حريق في عدد كبير من الشاليهات في منطقة كبد، وعلى الفور توجه رجال إطفاء 4 مراكز وهي كبد والاستقلال والصليبيخات والإسناد إلى موقع الحريق، حيث تبين أن النار اندلعت فيما يقارب من 50 شاليها دورين يعتبر سكنا ومكاتب ومخازن تابعة لشركة مقاولات، فتم إخلاء الموقع من العمال والموظفين ومن ثم مكافحة النار من كل الجوانب وإخمادها باستخدام مواد خاصة حتى لا تتمدد إلى باقي المباني الموجودة.



من جانبها، أهابت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة لقوة الإطفاء ملاك ومستأجري المصانع والقسائم الصناعية والمباني التجارية والاستثمارية ضرورة تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، وذلك لتحقيق الأمن المجتمعي.