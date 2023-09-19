منصور السلطان



بعد بحث وتحر ومراقبة استمرت عدة أيام، استطاع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط وافدين يروجان الخمور المستوردة والمحلية في مدينة جابر الأحمد وبحوزتهما 1500 زجاجة خمر مستوردة ومحلية، وذلك خلال كمين نصب لهما.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن معلومات سرية وردت الى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بأنه يوجد وافدان يروجان الخمور المستوردة والمحلية على زبائنهم في مدينة جابر الأحمد، وبعد بحث وتحر اتضح أن الوافدين من الجنسية الآسيوية لديهما مخزن للخمور في أحد المنازل بمدينة جابر الأحمد، وعليه تمت إرسال مصدر سري والاتفاق معهما على شراء عدد من زجاجات الخمر، وخلال عملية التسلم والتسليم تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على الوافدين.



وخلال التحقيق معهما اعترفا بأنهما يروجان الخمور، وانهما يستأجران منزلا في مدينة جابر الأحمد لتخزين الخمور، وعلى الفور توجه رجال المباحث الى المنزل وبعد إصدار إذن قانوني تمت مداهمته، حيث عثر على ما يقارب 1500 قنينة خمر مستورد ومحلي.



وعليه تم تحرير محضر وتسجيل قضية وإحالتهما الى الجهة المختصة.