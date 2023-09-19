منصور السلطان



تمكن رجال شرطة نجدة الجهراء، من السيطرة على وافد مخالف لقانون الإقامة ومسجلة ضده قضية تغيب يقود سيارة يابانية الصنع ملغومة بـ 114 قنينة خمر محلية في منطقة الجهراء.



وفي التفاصيل، أنه خلال الانتشار لدوريات شرطة نجدة الجهراء بالمناطق السكنية تم الاشتباه في سيارة يابانية الصنع تعمد قائدها الالتفاف والرجوع للخلف بعد مشاهدته دورية الشرطة، وخلال مطاردته وضبطه، وبالاستعلام عنه تبين أنه وافد مخالف لقانون الإقامة ومسجلة ضده قضية تغيب، وبتفتيش سيارته احترازيا عثر على مجموعة أكياس بداخلها 114 قنينة خمر مصنعة محليا.



وخلال التحقيق معه، اعترف بأنه يقوم بتصنيع الخمور في منزله ثم بيعها على زبائنه مقابل 9 دنانير للقنينة الواحدة.



وعليه تمت إحالة الوافد وكمية الخمور المضبوطة إلى الجهات المختصة.