منصور السلطان



بعد أقل من مرور 48 ساعة على قيام 4 متسللين بالدخول للبلاد عبر الشبك الفاصل بين الكويت والعراق بالقرب من منفذ العبدلي البري، استطاع رجال مباحث الإدارة العامة لأمن الحدود البرية ضبطهم بإحدى المزارع في العبدلي.



وكان رجال أمن الحدود البرية الشمالية قد اكتشفوا قبل يومين وجود أكياس وحقائب معلقة في الشبك الفاصل بين الحدود الكويتية - العراقية بالقرب من منفذ العبدلي تخص 4 أشخاص استطاعوا العبور والدخول إلى الكويت متسللين، وخلال البحث والتحري الذي استمر 48 ساعة تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لأمن الحدود البرية من تعقبهم وتحديد موقعهم بإحدى المزارع في العبدلي، حيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على المتسللين الـ4 وجرت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.