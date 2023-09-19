منصور السلطان



سيطر رجال شرطة نجدة العاصمة مساء امس على شاب متعاط يقود سيارة دفع رباعي مسروقة حاول الاصطدام بدوريات النجدة خلال إجباره على التوقف بجانب سور المدينة الترفيهية بمنطقة الدوحة، حيث عثر بحوزته على مواد وأدوات تعاط وسلاح أبيض عبارة عن «سكين» و«عصا».



وفي التفاصيل، كما رواها مصدر أمني لـ «الأنباء» بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية مساء يفيد بوجود سيارة دفع رباعي بالقرب من سور مبنى المدينة الترفيهية في منطقة الدوحة بداخلها شخص غريب الأطوار، وعلى الفور توجه رجال دوريات شرطة نجدة العاصمة الى موقع البلاغ، وعند مشاهدة السيارة المشتبه بها وهي دفع رباعي والاستعلام عنها تبين انها مسروقة، وبعد الاقتراب منها أدار قائدها محركها ولاذ بالفرار وبعد مطاردته لمدة نصف ساعة حاول الاصطدام بدوريات الشرطة وبعد إجباره على التوقف حاول مقاومة رجال النجدة، فتمت السيطرة عليه، حيث تبين انه في حالة تعاط وبالاستعلام عنه تبين انه مواطن في العقد الثالث من عمره لديه عدة سوابق، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة وأدوات تعاط. وعليه، تمت إحالته والمواد المخدرة الى الجهة المختصة.